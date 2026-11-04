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·Общество·Лев Шишкин

Почти 40 омичек отпраздновали столетний юбилей – мужчин-долгожителей в регионе нет

Такая тенденция по всей стране: женщины живут дольше мужчин.
пенсионеры, парк

С начала 2026 года столетний юбилей отпраздновали 38 жителей Омской области, и все они оказались женщинами. Об этом сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные регионального отделения Социального фонда России.

Как подчеркнули в ведомстве, подобная картина согласуется с общероссийской тенденцией: женщины в среднем живут дольше мужчин.

– Все 100-летние юбиляры являются представительницами женского пола, что подтверждает общероссийскую статистику о более высокой продолжительности жизни женщин, – отметили в фонде.

В 2023 году до столетнего возраста добрались 25 жительниц Омской области, годом позже – 24. Рекордным же оказался 2025-й, когда юбилей отпраздновали сразу 45 долгожителей. Такой всплеск специалисты Социального фонда связывают с высоким уровнем рождаемости, зафиксированным в 1925 году.

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·Общество·Лев Шишкин

Почти 40 омичек отпраздновали столетний юбилей – мужчин-долгожителей в регионе нет

Такая тенденция по всей стране: женщины живут дольше мужчин.
пенсионеры, парк

С начала 2026 года столетний юбилей отпраздновали 38 жителей Омской области, и все они оказались женщинами. Об этом сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные регионального отделения Социального фонда России.

Как подчеркнули в ведомстве, подобная картина согласуется с общероссийской тенденцией: женщины в среднем живут дольше мужчин.

– Все 100-летние юбиляры являются представительницами женского пола, что подтверждает общероссийскую статистику о более высокой продолжительности жизни женщин, – отметили в фонде.

В 2023 году до столетнего возраста добрались 25 жительниц Омской области, годом позже – 24. Рекордным же оказался 2025-й, когда юбилей отпраздновали сразу 45 долгожителей. Такой всплеск специалисты Социального фонда связывают с высоким уровнем рождаемости, зафиксированным в 1925 году.

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Рубрика - Общество