Триллионы на кону: пенсионные накопления россиян автоматически конвертируют

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Министерство финансов России подготовило законопроект, предполагающий автоматический перевод пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений. Документ затронет как тех, чьими средствами управляет государство, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов.

– Это даст гражданам больше возможностей распоряжаться этими средствами, а также создаст условия для формирования дополнительного капитала. Предложенная мера уравнивает в правах и возможностях на формирование долгосрочных сбережений как сегодняшних клиентов Соцфонда, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов, – передает слова Минфина РБК.

Под автоматическую конвертацию попадут и так называемые молчуны, ни разу не подававшие заявления о переводе накопительной пенсии в НПФ или частные управляющие компании. К началу 2026 года в Социальном фонде России числилось 36,5 миллиона таких граждан с накоплениями под управлением ВЭБ.РФ на сумму почти три триллиона рублей. Изменения затронут и 34,4 миллиона клиентов 24 негосударственных пенсионных фондов, на счетах которых хранится 3,6 триллиона рублей.

В общей сложности в запущенную в 2024 году программу планируют перевести около 6,6 триллиона рублей. Для управления накоплениями «молчунов» создадут специальный уполномоченный фонд с обязательным государственным участием, в том числе с привлечением НПФ «Благосостояние» и НПФ «ВТБ Пенсионный фонд».

Показатели доходности инвестиций различаются: в первом квартале 2026 года госкорпорация ВЭБ продемонстрировала 18,4 % годовых по пенсионным накоплениям «молчунов», тогда как средний результат негосударственных пенсионных фондов составил 13,1 % годовых.