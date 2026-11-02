Декану омского медвуза вручили высшую награду Минздрава

Декану лечебного факультета ОмГМУ Олегу Лебедеву присуждена ведомственная награда Минздрава России – медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением». Сам доктор медицинских наук охарактеризовал полученное отличие как высшую награду профильного федерального ведомства во время заседания ученого совета.
– Что сказать... Безусловно, приятно! Но приятно и то, что и в таком возрасте ты остаешься востребованным и твой труд достойно оценивается! – отреагировал Лебедев.
Согласно данным официального сайта вуза, специалист в первой половине 1980-х годов заведовал микрохирургией в местной офтальмологической больнице и одновременно начал преподавать на кафедре глазных болезней. Профессором кафедры офтальмологии он стал в 1991 году, затем возглавил ее в 2003-м, а в 2010 году занял пост декана лечебного факультета.
За плечами Лебедева около 500 научных публикаций, 13 авторских изобретений и звание заслуженного работника высшей школы РФ, а в июне 2026 года ему присвоили статус почетного профессора.