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·Общество·Олег Кипорук

Декану омского медвуза вручили высшую награду Минздрава

Медик получил медаль за заслуги перед отечественным здравоохранением на заседании ученого совета.
ОмГМУ

Декану лечебного факультета ОмГМУ Олегу Лебедеву присуждена ведомственная награда Минздрава России – медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением». Сам доктор медицинских наук охарактеризовал полученное отличие как высшую награду профильного федерального ведомства во время заседания ученого совета.

– Что сказать... Безусловно, приятно! Но приятно и то, что и в таком возрасте ты остаешься востребованным и твой труд достойно оценивается! – отреагировал Лебедев.

Согласно данным официального сайта вуза, специалист в первой половине 1980-х годов заведовал микрохирургией в местной офтальмологической больнице и одновременно начал преподавать на кафедре глазных болезней. Профессором кафедры офтальмологии он стал в 1991 году, затем возглавил ее в 2003-м, а в 2010 году занял пост декана лечебного факультета.

За плечами Лебедева около 500 научных публикаций, 13 авторских изобретений и звание заслуженного работника высшей школы РФ, а в июне 2026 года ему присвоили статус почетного профессора.

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·Общество·Олег Кипорук

Декану омского медвуза вручили высшую награду Минздрава

Медик получил медаль за заслуги перед отечественным здравоохранением на заседании ученого совета.
ОмГМУ

Декану лечебного факультета ОмГМУ Олегу Лебедеву присуждена ведомственная награда Минздрава России – медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением». Сам доктор медицинских наук охарактеризовал полученное отличие как высшую награду профильного федерального ведомства во время заседания ученого совета.

– Что сказать... Безусловно, приятно! Но приятно и то, что и в таком возрасте ты остаешься востребованным и твой труд достойно оценивается! – отреагировал Лебедев.

Согласно данным официального сайта вуза, специалист в первой половине 1980-х годов заведовал микрохирургией в местной офтальмологической больнице и одновременно начал преподавать на кафедре глазных болезней. Профессором кафедры офтальмологии он стал в 1991 году, затем возглавил ее в 2003-м, а в 2010 году занял пост декана лечебного факультета.

За плечами Лебедева около 500 научных публикаций, 13 авторских изобретений и звание заслуженного работника высшей школы РФ, а в июне 2026 года ему присвоили статус почетного профессора.

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Рубрика - Общество