Сварщик из Омска получил почетную награду Минтранса РФ

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В Москве в Министерстве транспорта РФ состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Знака «Почетный работник транспорта России» удостоен омский сварщик Александр Посаженников. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Александр Посаженников с 1993 года трудится электрогазосварщиком в филиале «Служба пути» муниципального предприятия «Электрический транспорт». В его обязанности входит резка металла и выполнение ручных сварочных работ.

Кроме того, с 2000 года рядом с Александром работает его супруга Елена, занимающая должность монтера пути. В 2017 году она была награждена Почетной грамотой администрации Кировского округа, в 2019 году – Благодарственным письмом администрации города Омска. Общий трудовой стаж семьи Посаженниковых в транспортной сфере Омска превысил 58 лет.

Ранее сообщалось, что в Омске открыли мемориальную доску в память об известном специалисте дорожной отрасли Владиславе Вигилянском.