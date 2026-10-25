Заслуги легендарного омского дорожника увековечили памятником

Фото: Минтранс Омской области / Полина Давыдова

В конце недели, 23 октября, в Омске открыли мемориальную доску в память об известном специалисте дорожной отрасли Владиславе Вигилянском. Памятный знак установили на фасаде здания по адресу улица Добровольского, 13а, где сегодня располагается управление дорожного хозяйства региона, а сам специалист трудился на протяжении долгих лет.

Владислав Вигилянский руководил государственным предприятием «Омскавтодор» с 1969 по 1998 год. За десятилетия работы он внес колоссальный вклад в развитие отрасли. Под его руководством прошла масштабная реформа профильной структуры и формировался фундамент транспортной инфраструктуры, развивающийся по сей день.

– Почти 30 лет своей трудовой жизни Владислав Александрович посвятил дорожному хозяйству региона. Возглавив отрасль в 1969 году, он инициировал масштабные преобразования, направленные на укрепление производственной базы, развитие дорожных организаций и повышение профессионального потенциала специалистов, – рассказали в омском минтрансе.

За свой труд Вигилянский был удостоен званий почетного дорожника, заслуженного строителя и почетного работника транспорта страны. Он являлся кавалером двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета» и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Выдающийся руководитель и дорожник ушел из жизни в 2004 году.