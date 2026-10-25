Разваливающейся многоэтажкой в Омске заинтересовался Бастрыкин

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Разрушающийся жилой дом на улице 5-й Кордной попал в поле зрения руководства СК России. Поводом для реакции стали сообщения в социальных сетях о критическом состоянии постройки 1960 года.

В подвальных помещениях здания на протяжении долгого времени скопилась вода, из-за чего размывается основание дома, а в квартирах стоят постоянная сырость и стойкий неприятный запах. В подъездах тем временем крошатся лестничные пролеты, осыпается штукатурка, а система отопления давно не функционирует должным образом.

Несмотря на бедственное положение жильцов, управляющая компания игнорирует проблему и не предпринимает никаких мер для коммунального ремонта. Региональный следком уже возбудили по данному факту уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Виталию Батищеву представить подробный доклад об обстоятельствах расследования и защите прав пострадавших горожан. Ход исполнения поручения взят на контроль в центральном аппарате ведомства.