Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Тепло до +10°C вернется в Омск на следующей неделе

Синоптики прогнозируют комфортную погоду без резких температурных скачков в ближайшие дни.
осень

Следующая неделя в Омской области начнется с осадков в виде снега и дождей, а термометры покажут плюсовые температуры. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, к середине недели воздух прогреется до +10 °C.

В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Местами в утренние часы прогнозируются туманы.

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·Общество·Олег Кипорук

Тепло до +10°C вернется в Омск на следующей неделе

Синоптики прогнозируют комфортную погоду без резких температурных скачков в ближайшие дни.
осень

Следующая неделя в Омской области начнется с осадков в виде снега и дождей, а термометры покажут плюсовые температуры. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, к середине недели воздух прогреется до +10 °C.

В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Местами в утренние часы прогнозируются туманы.

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Рубрика - Общество