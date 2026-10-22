Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

В Омской области ожидаются настоящие снежные и скользкие выходные

Синоптики дали прогноз погоды на 23–24 октября.
снег

Ближайшие выходные в Омской области будут снежными. В субботу местами по региону ожидается мокрый снег и гололедица. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В воскресенье в регионе осадков не ожидается. Однако гололедица на дорогах сохранится. Потеплеет до +1...+6 градусов. Также синоптики обещают несильный ветер.

В Омске, по данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу будет +2...+4 °С, в воскресенье +3...+5 °С. Гололедица также ожидается, но днем снегопадов не будет.

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·Общество·Андрей Андреев

В Омской области ожидаются настоящие снежные и скользкие выходные

Синоптики дали прогноз погоды на 23–24 октября.
снег

Ближайшие выходные в Омской области будут снежными. В субботу местами по региону ожидается мокрый снег и гололедица. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В воскресенье в регионе осадков не ожидается. Однако гололедица на дорогах сохранится. Потеплеет до +1...+6 градусов. Также синоптики обещают несильный ветер.

В Омске, по данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу будет +2...+4 °С, в воскресенье +3...+5 °С. Гололедица также ожидается, но днем снегопадов не будет.

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Рубрика - Общество