В Омске ожидается скользкая пятница

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Сегодня в Омске ожидается облачная погода. В городе будет 0...+2 градуса. Синоптики обещают гололедицу на дорогах и ветер порывами 7–12 м/c.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области будет -1...+4 градуса. Также ожидаются гололедица и небольшой ветер.

Выбросов и магнитных бурь в этот день не ожидается.