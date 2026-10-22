Омичи смирились с «нищими» зарплатами

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Специалисты провели масштабное исследование, оценив доступность хорошо оплачиваемых вакансий в шестнадцати российских городах-миллионниках. Участники опроса выставляли оценки по пятибалльной шкале, где высший балл означал отличные перспективы для трудоустройства по специальности, сообщает сервис SuperJob.

Лидерами рейтинга стали Москва со средним показателем 2,71 балла и Казань, обогнавшая Санкт-Петербург и занявшая вторую строчку с результатом 2,55 балла. Северная столица расположилась на третьем месте, набрав 2,50 балла. В аутсайдерах оказались Волгоград, Воронеж и Челябинск, чьи жители оценили рынок труда скромнее всего.

При этом аналитики отметили долгосрочную динамику за четырехлетний период. Заметнее всего оценки выросли в Краснодаре, Волгограде и Омске, прибавив по сравнению с прошлыми годами. Несмотря на этот плюс, город остался за пределами первой тройки лидеров по уровню доступности престижных вакансий.