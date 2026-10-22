В России меняются правила больничных

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Правительство РФ подготовило проект закона для поддержки семей с детьми, разработанный по поручению президента. Кабмин предлагает продлить максимальную продолжительность оплачиваемого больничного по уходу за больным ребенком еще на 30 дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

– Вопросы благополучия семей – в числе наших приоритетов. Будем и дальше делать все, чтобы родители были уверены в поддержке, – отметил Мишустин.

Согласно изменениям, срок оплачиваемого периода по уходу за больными детьми до семи лет увеличат с 60 до 90 дней в течение года. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет этот лимит повысят с 45 до 75 дней. В случаях амбулаторного лечения подростков в возрасте до 18 лет больничный разрешат выписывать на срок до 60 дней за год.