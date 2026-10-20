Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Грузовой поезд сбил школьника на путях в Омске

Транспортные полицейские выясняют обстоятельства трагедии на железной дороге.
Рельсы

В Омске 10-летний ребенок попал под грузовой поезд на железной дороге. Трагедия произошла сегодня днем на перегоне станций Карбышево-1 – Карбышево-2.

По предварительным данным транспортной полиции, школьник переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировал на приближающийся состав. Машинист поезда подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Ребенка доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Собранные материалы передадут в Восточное МСУТ СК России для принятия процессуального решения.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Грузовой поезд сбил школьника на путях в Омске

Транспортные полицейские выясняют обстоятельства трагедии на железной дороге.
Рельсы

В Омске 10-летний ребенок попал под грузовой поезд на железной дороге. Трагедия произошла сегодня днем на перегоне станций Карбышево-1 – Карбышево-2.

По предварительным данным транспортной полиции, школьник переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировал на приближающийся состав. Машинист поезда подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Ребенка доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Собранные материалы передадут в Восточное МСУТ СК России для принятия процессуального решения.

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Рубрика - Происшествия