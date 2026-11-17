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В Омске выставили на продажу железнодорожный подъездной путь, построенный еще в конце XIX века. Как указано на сайте РЖД, он находится на станции Омск-Пассажирский по адресу: улица Карбышева, 1. При этом стоимость объекта составляет почти 3,9 млн рублей.

Общая длина железнодорожного пути составляет 136 метров. Он был построен в 1896 году и оборудован рельсами типа Р-65. Для укладки использовали деревянные и железобетонные шпалы, а ширина колеи составляет 1520 мм.

Помимо самого железнодорожного пути, покупателю предлагают земельный участок площадью 3 285 квадратных метров. Он предназначен для размещения производственных, административных и других объектов. Еще 120 квадратных метров территории находятся в федеральной собственности и будут переданы новому владельцу в субаренду.

Осмотреть железнодорожный путь и узнать подробности его продажи можно, связавшись с представителями РЖД по контактам из объявления. Объект находится вблизи станции Омск-Пассажирский.