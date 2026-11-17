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Налоговая служба добилась ареста двух долей московского АО «Основа холдинг» в омских предприятиях. Под ограничения попали 100 % компании «Ресурс-Агро» и около 55 % ООО «Основа Холдинг».

Отметим, что в октябре 2026 года было инициировано банкротство АО «Основа холдинг». С соответствующим иском в суд обратилась компания «Улан-Удэ Энерго», заявившая о задолженности в размере около 380 млн рублей. Для взыскания этих средств судебные приставы также возбудили исполнительное производство.

Напомним, АО «Основа холдинг» было создано в 2005 году. До февраля 2025 года компанией руководил Александр Антропенко, после чего пост перешел к его внуку Всеволоду Антропенко — сыну депутата Госдумы от Омской области Игоря Антропенко. Ранее Арбитражный суд Москвы ввел в отношении акционерного общества процедуру наблюдения по иску бурятской энергетической компании «Улан-Удэ Энерго».