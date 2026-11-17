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Омский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Чебоксар, который работал курьером у телефонных мошенников и промышлял обманом пенсионеров. Как установили суд и следствие, молодой человек входил в состав преступной группы.

Схема обмана строилась на классическом запугивании: аферисты убеждали пожилых граждан, что некие злоумышленники пытаются завладеть их сбережениями по доверенности, а для «спасения» денег требовалось передать их курьеру.

В зоне ответственности фигуранта оказались как минимум три жертвы. Так, находясь в Ставропольском крае, злоумышленник по указанию «работодателей» успел похитить у двух местных пенсионеров более 1,5 млн рублей.

В марте 2026 года молодой человек прибыл в Омскую область, чтобы забрать миллион рублей у 73-летней жительницы поселка Ачаир. Пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в полицию – дальнейшее общение с аферистами она вела уже под контролем силовиков. Когда курьер прибыл к дому потерпевшей и попытался забрать деньги (вместо которых в свертке находился муляж), его задержали сотрудники уголовного розыска.

С учетом позиции гособвинения суд приговорил участника преступной схемы к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан полностью возместить причиненный ущерб.

Материалы в отношении остальных участников группировки выделены в отдельное производство, их расследование продолжается.