Фото: max.ru/mvd55

Житель Омска решил эффектно прокатиться на автомобиле прямо по торговому центру на улице Энтузиастов. После того как видеозапись его поездки разлетелась по социальным сетям, он попал в поле зрения полиции.

Сотрудники ведомства оперативно вычислили нарушителя и доставили в отдел. 23-летний молодой человек раскаялся в содеянном, объяснив свой поступок простым желанием записать эффектное видео для личного архива.

Однако заезд по торговым рядам обернулся для водителя внушительным пакетом административных протоколов. Полицейские возбудили делопроизводства за управление машиной без прав, езду без ремня безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, движение по тротуарам и езду на транспорте без номеров. Общая сумма штрафов составила около 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, проблемы с законом у автолюбителя возникали и раньше. Двумя годами ранее его уже 10 раз привлекали к ответственности за вождение без прав, выписывая штрафы по 15 тысяч рублей.