Под Омском инспекторы ДПС открыли стрельбу по колесам дерзкого водителя

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В Омской области сотрудники Госавтоинспекции открыли огонь по автомобилю, водитель которого грубо нарушал правила и уходил от преследования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспектор ДПС применил табельное оружие после того, как водитель машины без госномеров проигнорировал требования об остановке. На большой скорости нарушитель опасно маневрировал на федеральной трассе в сторону Омска, создавая реальную угрозу для других участников движения. На 579-м километре лихач резко развернулся и попытался уйти в сторону Тюмени.

В соответствии с законом «О полиции» сотрудник правоохранительных органов произвел несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. После повреждения шин водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где был задержан.

Машину нарушителя поместили на специализированную стоянку. В отношении водителя составили административные протоколы, в том числе за управление транспортом без номеров и невыполнение требования об остановке.