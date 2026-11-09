Омич отправил сожительницу в больницу после упреков в безработице

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Полиция выясняет обстоятельства происшествия в Кировском округе, в результате которого пострадала 57-летняя омичка. Женщину с тяжелыми повреждениями головы доставили в больницу, откуда информация поступила в правоохранительные органы.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что незадолго до случившегося 57-летняя женщина выпивала вместе со своим 44-летним сожителем. Во время совместного застолья между ними вспыхнула ссора. Омичка упрекала мужчину в том, что он нигде не работает. В ответ на претензии тот ударил ее по голове. От удара женщина потеряла равновесие, упала и затылком ударилась о столешницу кухонного гарнитура, после чего потеряла сознание.

Осознав произошедшее, мужчина попытался остановить кровотечение: приложил к ране полотенце и вызвал бригаду скорой помощи.

По результатам проверки следователь возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).