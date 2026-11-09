Омские дети оказались заложниками собачьей стаи во дворе собственного дома

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В Омске жители дома на улице Светловской пожаловались на стаю бездомных собак, которая, по их словам, регулярно нападает на детей. Об этом горожане сообщили в группе «ЧП Омск».

– Собаки регулярно нападают на детей на улице Светловской, 2. Решить проблему с ними не можем, некоторые из жильцов их кормят во дворе, они спят на детской площадке, им настроили будки за домом, а они кидаются на детей, – сообщили омичи.

В администрации, в свою очередь, подчеркнули, что вчера, 8 ноября, специалисты муниципального приюта обследовали указанную территорию.

– В ходе обследования выявлены животные без владельцев, имеющие неснимаемые идентификационные метки, такие животные отлову не подлежат. На основании полученных данных департаментом городского хозяйства выдано повторное поручение о проведении обследования территории в целях организации отлова животных без владельцев, не имеющих меток, – добавили в мэрии.

Напомним, ранее омичи пожаловались на безнадзорных собак, которые держат в страхе жителей микрорайона в районе остановки «Диспетчерская» на улице Володарского. По словам горожан, по частному сектору регулярно бегают алабай и овчарка.