«Страшно за детей»: безнадзорные псы держат в страхе микрорайон в Омске

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Жители Кировского округа Омска пожаловались в соцсетях на самовыгул крупных собак в районе остановки «Диспетчерская» на улице Володарского. По словам горожан, по частному сектору регулярно бегают алабай и овчарка.

Омичи опасаются за безопасность детей, утренний и вечерний путь которых в школу пролегает через эту территорию, а также за матерей с колясками и пенсионеров.

– Сегодня снова видел на улице огромного алабая. Рядом живут семьи, по утрам и вечерам дети идут в школу и возвращаются домой, гуляют мамы с колясками, выходят на прогулку пожилые люди… А рядом крупные, потенциально опасные собаки. За детей по-настоящему страшно. Никто не должен бояться пройти по родной улице, – поделился местный житель.

Как утверждают очевидцы, владелец животных не предпринимает никаких мер для их изоляции. В связи с этим омичи готовят коллективное заявление в компетентные органы и требуют от городской администрации проверки.