В Омской области старичок устроил смертельное ДТП на полевой дороге

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В Русско-Полянском районе Омской области, между селами Невольное и Новосанжаровка, сегодня, 8 ноября, случилось ДТП с погибшим. Сообщение поступило в Госавтоинспекцию в 11:25.

По предварительной информации, за рулем автомобиля ГАЗ 3110 находился 78-летний мужчина. Он не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Находившаяся в салоне 62-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Водителя доставили в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.