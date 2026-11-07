Грозит инвалидность: у избитой в омском лицее девушки сложный перелом руки

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17-летняя ученица омского лицея № 64, жестоко избитая сверстником 31 октября, остается в больнице в тяжелом состоянии. Девушке сделали одну операцию на руке и сейчас готовят ко второй – у нее сложный перелом, есть риск последствий для здоровья и даже инвалидности.

Врачи диагностировали пострадавшей винтовой перелом конечности, сообщает omsk.aif.ru со ссылкой на источник. Мать школьницы опасается, что последствия травмы могут привести к инвалидности дочери. Вторая операция, по некоторым данным, могла пройти сегодня, 7 ноября, но ее отложили ввиду ухудшения состояния пострадавшей.

Ранее появилось видео инцидента. На кадрах с камер видеонаблюдения в лицее зафиксировано, что конфликт между девушкой и 17-летним парнем из параллельного одиннадцатого класса произошел в гардеробе. Молодой человек сначала оттолкнул девушку, а затем стал наносить ей множество ударов по голове и телу. У пострадавшей диагностированы перелом руки и травма головы. Она некоторое время находилась в реанимации.

На обидчика девушки завели уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Парень находится под подпиской о невыезде и ходит на уроки в лицей.