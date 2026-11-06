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·Происшествия·Алексей Новиков

Подростка, избившего девушку в омском лицее, оставили под подпиской о невыезде

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах конфликта.
Детский кулак, избиение

Стали известны новые подробности расследования инцидента в лицее № 64. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу подростку, которого подозревают в совершении преступления, и пострадавшей девушке.

Как сообщили в региональном следкоме, в отношении несовершеннолетнего избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Эксперты смогут определить характер и степень тяжести полученных девушкой травм после того, как она завершит лечение.

В рамках расследования следователи опрашивают учеников, очевидцев и сотрудников лицея. Кроме того, они проверяют информацию о возможной травле пострадавшей и существовании в учебном заведении молодежной группировки. Пока эти сведения не нашли подтверждения.

В настоящее время следственные действия продолжаются, собираются и закрепляются доказательства.

Напомним, ранее инсайдер рассказал «Омск-информу» о парне, избившем девушку в омском лицее.

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·Происшествия·Алексей Новиков

Подростка, избившего девушку в омском лицее, оставили под подпиской о невыезде

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах конфликта.
Детский кулак, избиение

Стали известны новые подробности расследования инцидента в лицее № 64. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу подростку, которого подозревают в совершении преступления, и пострадавшей девушке.

Как сообщили в региональном следкоме, в отношении несовершеннолетнего избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Эксперты смогут определить характер и степень тяжести полученных девушкой травм после того, как она завершит лечение.

В рамках расследования следователи опрашивают учеников, очевидцев и сотрудников лицея. Кроме того, они проверяют информацию о возможной травле пострадавшей и существовании в учебном заведении молодежной группировки. Пока эти сведения не нашли подтверждения.

В настоящее время следственные действия продолжаются, собираются и закрепляются доказательства.

Напомним, ранее инсайдер рассказал «Омск-информу» о парне, избившем девушку в омском лицее.

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Рубрика - Происшествия