Стали известны подробности жестокого избиения школьницы в омском лицее

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Стали известны новые подробности жестокого избиения школьницы в одном из лицеев Омска. Как выяснилось, причиной нападения стали личные неприязненные отношения между подростками.

По данным регионального следственного комитета, во время перемены между занятиями 17-летний ученик лицея напал на школьницу, которая учится в параллельном классе. Подросток нанес ей множество ударов руками и ногами по голове и телу.

Напомним, очевидцы рассказывали, что 17-летний старшеклассник, занимающийся боксом, во время занятий набросился на сверстницу и начал ее избивать. Когда девушка упала на пол, подросток продолжил наносить ей удары ногами. Все произошло на глазах у других учеников.

В результате нападения одиннадцатиклассница получила тяжкие травмы. У нее диагностировали переломы рук и ключицы, сильное сотрясение мозга и повреждения лица. В бессознательном состоянии школьницу доставили в больницу, где госпитализировали в реанимацию.

По факту избиения следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку работе лицея. В рамках расследования и прокурорской проверки проверят, как должностные лица обеспечивали безопасность детей и не были ли нарушены права других учащихся.