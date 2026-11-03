Кровавая семейная вылазка в Омске закончилась убийством и побегом

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В Омске завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух местных жителей. Один из них признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), второй – в покушении на убийство нескольких человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов (п. «г» ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Согласно материалам дела, днем 10 сентября прошлого года Доротов-старший 1982 года рождения и его сын 2002 года рождения находились в доме местного жителя в Ленинском округе Омска. Между мужчинами произошел словесный конфликт из-за личной неприязни. Во время ссоры отец забрал у сына пистолет ТТ и выстрелил хозяину дома в голову. От полученного ранения потерпевший умер на месте.

После выстрела отца его сын забрал пистолет и направил его на двух других потерпевших, угрожая убить их. Однако оружие дало осечку, поэтому довести преступный умысел до конца он не смог. Затем оба мужчины скрылись с места происшествия и на автомобиле покинули Омскую область.

Доротова-старшего приговорили к 10 годам лишения свободы, его сына – к 7 годам и 6 месяцам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал осужденных выплатить потерпевшей 3,27 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения затрат на погребение.