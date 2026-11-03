Путин определил судьбу омской судьи, рассмотревшей тысячи дел

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Омская судья Светлана Бодункова продолжит работу в Восьмом арбитражном апелляционном суде. Ее дальнейшее назначение закреплено указом президента России от 2 ноября 2026 года «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Согласно документу, Бодункова вновь назначена в Восьмой арбитражный апелляционный суд, расположенный в Омске. Таким образом, ее полномочия в этой инстанции продлены, а сама судья продолжит работу в суде, где занимает должность заместителя председателя.

Отметим, что карьеру в судебной системе Бодункова начала задолго до перехода в апелляционную инстанцию. В 2008 году она стала судьей Арбитражного суда Омской области. За время работы там Бодункова рассмотрела более 2,18 тысячи дел, следует из базы суда.

Спустя девять лет, в 2017 году, судья перешла в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Еще через три года, в сентябре 2020-го, Бодункова заняла должность заместителя председателя этой инстанции.

За годы работы в апелляционном суде она также накопила значительную практику. Бодункова приняла участие в рассмотрении более 8,3 тысячи дел, при этом каждое четвертое из них было связано с банкротством.

Напомним, ранее стало известно о назначении новых судей в Омске и Омской области решением Владимира Путина.