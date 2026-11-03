Омичка после бара устроила дебош в транспорте

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В Омске женщина устроила скандал в общественном транспорте после бара и попала под суд. Прокуратура Советского округа утвердила обвинение 54-летней омичке по пунктам «б», «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, вечером 12 апреля горожанка возвращалась домой из бара в центре города. Пьяная она прицепилась к компании молодых людей и в грубой форме потребовала уступить ей место.

Словесная перепалка, которую она сама и затеяла, сопровождалась матом и оскорблениями в адрес пассажиров. Материалы дела направлены в Советский районный суд Омска. Максимальное наказание по статье – до пяти лет лишения свободы.