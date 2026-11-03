Омск-информ
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·Происшествия·Мария Филимонова

Омскому пенсионеру грозит срок за тяжелое ДТП с пешеходом

Пожилой водитель ВАЗа отвлекся на другую машину и не успел затормозить перед «зеброй».
суд

В Первомайский районный суд Омска направлено уголовное дело в отношении 79-летнего местного жителя. Пожилого водителя обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария произошла 12 августа этого года. Фигурант за рулем ВАЗ-21114 ехал по улице Пушкинский тракт в направлении 36-й Северной. Он приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, в это время со стороны СНТ медленно двигался автомобиль «Рено Логан». Водитель отвлекся, предполагая, что тот выезжает на его полосу, немного повернул руль влево, не снизив скорость.

В результате отечественный автомобиль сбил 58-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Следователи и прокуратура установили, что пенсионер неправильно оценил дорожную обстановку и не убедился в безопасности проезда перехода.

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·Происшествия·Мария Филимонова

Омскому пенсионеру грозит срок за тяжелое ДТП с пешеходом

Пожилой водитель ВАЗа отвлекся на другую машину и не успел затормозить перед «зеброй».
суд

В Первомайский районный суд Омска направлено уголовное дело в отношении 79-летнего местного жителя. Пожилого водителя обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария произошла 12 августа этого года. Фигурант за рулем ВАЗ-21114 ехал по улице Пушкинский тракт в направлении 36-й Северной. Он приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, в это время со стороны СНТ медленно двигался автомобиль «Рено Логан». Водитель отвлекся, предполагая, что тот выезжает на его полосу, немного повернул руль влево, не снизив скорость.

В результате отечественный автомобиль сбил 58-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Следователи и прокуратура установили, что пенсионер неправильно оценил дорожную обстановку и не убедился в безопасности проезда перехода.

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Рубрика - Происшествия