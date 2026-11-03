Избивший школьницу омский подросток оказался футболистом

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Стали известны новые подробности о 17-летнем подростке, напавшем на старшеклассницу в омском лицее. Как сообщает «СуперОмск», юноша занимается футболом и успел провести несколько матчей на позиции нападающего за один из молодежных составов омского клуба «Иртыш».

Напомним, инцидент произошел 31 октября. Находясь в здании лицея, ученик нанес старшекласснице множественные удары, причинив ей тяжелые травмы. Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело. Они устанавливают причины произошедшего и проверяют действия должностных лиц учебного заведения. Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.