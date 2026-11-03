В Омской области мать ребенка-инвалида отсудила деньги за билеты к месту лечения

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Матери ребенка-инвалида из Омской области пришлось за свои деньги везти его на лечение в Москву. Женщина обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Омской области за бесплатным проездом к месту лечения и обратно, но там сообщили об отсутствии соглашения с авиакомпаниями.

Ребенку требовалась госпитализация в Федеральном научно-клиническом центре в Москве, а по заключению врачебной комиссии ему был показан авиаперелет. Тогда мать купила билеты за собственные средства, а после обратилась в Одесский районный суд с иском прокурора в ее интересах.

В суде представитель фонда возражал: компенсация за самостоятельно приобретенные билеты законодательством не предусмотрена, а государственный контракт на момент обращения и вовсе отсутствовал. Однако суд указал, что отсутствие госконтракта не отменяет права на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Перечень оснований для отказа в такой льготе исчерпывающий, и ни отсутствие финансирования, ни незаключение контракта с авиаперевозчиком в нем не поименованы.

Иск удовлетворили: с ответчика в пользу матери взысканы убытки в размере 36 096 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.