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·Общество·Олег Кипорук

Омский СКК им. Блинова оказался убыточным для «Авангарда»

Руководство площадки раскрыло данные о доходах, коммерческих партнерах и поддержке властей после масштабного обновления.
СКК имени Блинова

Обновленный СКК им. Блинова пока не вышел на самоокупаемость за счет продажи билетов, арендных платежей и торговой деятельности. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной 40-летию спорткомплекса, заявила исполнительный директор ХК «Авангард» Мария Маркарян.

По ее словам, говорить о полной окупаемости преждевременно, поскольку с момента перезапуска прошло всего несколько месяцев – комплекс возобновил работу в конце марта текущего года, а в летний период внутри продолжались доработки. Тем не менее достижение финансовой стабильности является стратегической целью руководства.

– Пока нет, сразу скажу. Но это точно в наших целях, и это точно осуществимо. Мы сейчас пока что не можем говорить о самоокупаемости, потому что у нас на самом деле отчетный год еще не прошел. То есть мы запустились в конце марта этого года, – рассказала Маркарян.

В настоящее время доходы СКК формируются из нескольких источников, включая реализацию билетов, брендированной продукции и питания. Кроме того, организация активно привлекает коммерческих партнеров.

– У нас есть несколько разных источников дохода: это и билеты, и продажа еды, мерча, и, конечно же, мы очень ждем коммерческих партнеров. Они есть уже сейчас, – отметила Маркарян.

Представитель клуба поблагодарила местные компании, которые уже откликнулись на инициативу и разместили рекламу на доступных рекламных площадках арены, отметив важность участия бизнеса в развитии объекта. Помимо этого, руководство выразило благодарность правительству региона за постоянную поддержку в организации мероприятий.

Еще одной статьей доходов СКК им. Блинова в зимний период станет аренда инвентаря для катания на коньках. Как рассказали представители «Авангарда», работы по обустройству катка уже ведутся.

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·Общество·Олег Кипорук

Омский СКК им. Блинова оказался убыточным для «Авангарда»

Руководство площадки раскрыло данные о доходах, коммерческих партнерах и поддержке властей после масштабного обновления.
СКК имени Блинова

Обновленный СКК им. Блинова пока не вышел на самоокупаемость за счет продажи билетов, арендных платежей и торговой деятельности. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной 40-летию спорткомплекса, заявила исполнительный директор ХК «Авангард» Мария Маркарян.

По ее словам, говорить о полной окупаемости преждевременно, поскольку с момента перезапуска прошло всего несколько месяцев – комплекс возобновил работу в конце марта текущего года, а в летний период внутри продолжались доработки. Тем не менее достижение финансовой стабильности является стратегической целью руководства.

– Пока нет, сразу скажу. Но это точно в наших целях, и это точно осуществимо. Мы сейчас пока что не можем говорить о самоокупаемости, потому что у нас на самом деле отчетный год еще не прошел. То есть мы запустились в конце марта этого года, – рассказала Маркарян.

В настоящее время доходы СКК формируются из нескольких источников, включая реализацию билетов, брендированной продукции и питания. Кроме того, организация активно привлекает коммерческих партнеров.

– У нас есть несколько разных источников дохода: это и билеты, и продажа еды, мерча, и, конечно же, мы очень ждем коммерческих партнеров. Они есть уже сейчас, – отметила Маркарян.

Представитель клуба поблагодарила местные компании, которые уже откликнулись на инициативу и разместили рекламу на доступных рекламных площадках арены, отметив важность участия бизнеса в развитии объекта. Помимо этого, руководство выразило благодарность правительству региона за постоянную поддержку в организации мероприятий.

Еще одной статьей доходов СКК им. Блинова в зимний период станет аренда инвентаря для катания на коньках. Как рассказали представители «Авангарда», работы по обустройству катка уже ведутся.

1135
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Рубрика - Общество