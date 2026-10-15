В Омске из-за реконструкции СКК не стали ремонтировать хоккейную площадку

Спортивный объект в микрорайоне Береговом обновят уже в следующем году.

Фото: Omskinform.ru

Обновление хоккейной площадки в микрорайоне Береговом на окраине Омска перенесли на 2027 год. Изначально работы планировали провести в 2026-м, однако сроки изменились из-за реконструкции СКК имени Блинова и благоустройства сквера «Сердце Сибири». Об этом сообщил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Евгений Баньковский.

Судьбой площадки поинтересовался депутат Омского горсовета, ветеран СВО Дмитрий Шарушинский. Он отметил, что объект прошел все необходимые критерии для обновления, однако в ответ на запрос депутату сообщили, что в этом году реновацию проводить не планируют.

– Она прошла по всем критериям. Можете что-нибудь пояснить? Очень интересно. Болезненный вопрос, потому что у нас одна площадка в Береговом, – сказал Шарушинский.

Баньковский объяснил, что список хоккейных площадок, которые планировали обновить в 2026 году, был сформирован мэрией и направлен хоккейному клубу «Авангард». Однако из-за концентрации ресурсов на реконструкции СКК имени Блинова работы в Береговом пришлось отложить.

– Изначально мы дислокацию площадок, которую планировали в этом году, подготовили, направили в хоккейный клуб «Авангард». Но в связи с тем, что большие средства были направлены на реконструкцию СКК, сквера «Сердце Сибири», – отметил Баньковский.

Чиновник подчеркнул, что «Авангард» не отказывается от своих обязательств. Площадки, которые собирались обновить в 2026 году, планируют привести в порядок в 2027-м.