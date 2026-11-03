«Прошу не критиковать»: В «Авангарде» назвали причину переименования омского СКК им. Блинова

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В «Авангарде» назвали причину переименования обновленного СКК имени Блинова. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной 40-летию площадки, заявила директор спорткомплекса Дарья Шалда. Напомним, что сейчас легендарный спорткомплекс носит двойное наименование: «СКК им. Виктора Блинова – G-Energy Арена».

По словам руководства, появление нового наименования обусловлено понятной аналогией с «G-Drive Ареной», на которой играет «Авангард». При этом каждый из объектов обладает собственной спецификой и дарит зрителям уникальные эмоции.

– У нас есть «G-Drive Арена», теперь у нас есть еще и «G-Energy Арена», которые обе очень яркие, но при этом каждая со своей изюминкой и каждая дает невероятные эмоции, и люди все-таки приходят за разным на каждый из этих объектов, – рассказала Шалда.

Исполнительный директор «Авангарда» Мария Маркарян подчеркнула, что коммерческий нейминг является стандартной и оправданной практикой. Привлечение крупного бренда в качестве генерального партнера гарантирует бесперебойное финансирование и дальнейшее развитие здания.

– Конечно же, это гарантия того, что в здании будет функционировать, потому что коммерческий нейминг, он на то и коммерческий, потому что нам на это выделяют средства и будут выделять. И поэтому здесь прошу не критиковать за это. Знаю, что есть разные точки зрения, но это абсолютно нормальная практика, и мы считаем, что это стоит того, – рассказала Маркарян, отвечая на вопрос «Омск-информа».

Как отметили представители клуба, на сегодняшний день комплекс функционирует ежедневно и в круглосуточном режиме, принимая концерты, спортивные матчи и коммерческие мероприятия. Однако о самоокупаемости объекта говорить еще рано – пока спорткомплекс с двойным названием убыточен.

При этом одна из статей доходов омской хоккейной вертикали значительно выросла – после переезда фарм-клуба «Авангарда» «Омские Крылья» в обновленный спорткомплекс посещаемость матчей ВХЛ выросла в несколько десятков раз.