В Омске могут провести мировой чемпионат по хоккею

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Министерство спорта Омской области намерено поднять вопрос о возвращении в город крупных международных соревнований по хоккею. Как сообщил глава ведомства Алексей Ленберг, после недавнего решения Спортивного арбитражного суда, вернувшего российским сборным право выступать на мировых турнирах, омские власти планируют провести переговоры с Федерацией хоккея России.

– Как только была опубликована новость по линии Министерства спорта Российской Федерации о том, что есть решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, я задумался о том, что Омск был лишен права проведения такого турнира. Наверное, будем сейчас работать с Федерацией хоккея России, – рассказал Ленберг.

Напомним, что в 2023 году Омск должен был принимать молодежный чемпионат мира совместно с Новосибирском, однако проект был приостановлен из-за внешних ограничений.

Алексей Ленберг отметил, что инфраструктура в Омске полностью готова к проведению масштабных соревнований: в городе функционируют две современные арены, тренировочная база хоккейной академии, а также имеется развитая гостиничная сеть.

– У нас есть инфраструктура, уже есть то количество площадок, которое позволило бы проводить чемпионат. Поэтому будем разговаривать. У нас хороший контакт с Федерацией хоккея России, – подчеркнул Ленберг.

Возможность проведения масштабных турниров обсуждалась во время недавней рабочей встречи Алексея Ленберга с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Красноярске. Глава ведомства напомнил, что в начале 2010-х годов на льду СКК им. Блинова, которому в этом году исполнилось 40 лет, проходил Кубок мира среди молодежных клубных команд. Минспорта готово поддержать инициативу о возвращении соревнований международного уровня.