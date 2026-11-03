«Мысль приходила»: в «Авангарде» сделали заявление о возвращении в СКК имени Блинова

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Возвращение официальных матчей КХЛ на лед СКК им. Блинова в настоящее время маловероятно. Об этом в ходе пресс-конференции, приуроченной к 40-летию спортивного комплекса, заявила исполнительный директор хоккейного клуба «Авангард» Мария Маркарян.

По ее словам, идея провести серию ретроигр на исторической площадке действительно обсуждалась в клубе, однако жесткие рамки календаря регулярного чемпионата делают эту задачу трудновыполнимой. Турнирная таблица плотная, поэтому коллектив полностью сосредоточен на спортивных результатах. При этом представитель клуба не исключила возможности организации показательного или товарищеского поединка с участием молодежных команд за пределами официального сезона.

– Очень мала вероятность, если честно. Здесь не буду скрывать, нам такая мысль приходила в голову, но в условиях регулярного чемпионата мы рассматривали, возможно, товарищеский матч, допустим, между сборной МХЛ, ВХЛ и командой «Авангард». Но это все за пределами регулярного чемпионата и за пределы плей-офф, – рассказала Маркарян.

Однако она подчеркнула и влияние экономического фактора. Мария Маркарян пояснила, что клубу значительно выгоднее принимать соперников на «G-Drive Арене», вмещающей 12 тысяч зрителей.

– Не будем скрывать, что для нас экономически более выгодно «Авангард» проводить на «G-Drive Арене», потому что там вместимость 12 тысяч человек, и у нас полный солд-аут каждый матч. Даже когда мы не очень хорошо играем, – поделилась исполнительный директор клуба.

Напомним, что вместимость обновленного СКК им. Блинова составляет около 5 тысяч зрителей – в 2 раза меньше, чем домашняя площадка «Авангарда». Также Маркарян отметила, что руководство не закрывает полностью дверь для подобных инициатив в будущем, но в приоритете остаются текущие спортивные задачи.