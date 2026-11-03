Гендиректор омского «Иртыша» заявил об отсутствии долгов перед налоговой

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У футбольного клуба «Иртыш» нет задолженности по налоговым платежам. Об этом «Омск-информу» сообщил генеральный директор клуба Кирилл Ягодка, комментируя иск Межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области.

– По данным на 30 октября футбольный клуб Иртыш не имеет задолженности перед налоговой службой. Эти данные подтверждаются официальной справкой об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов. Задолженность перед бюджетом по налоговым платежам футбольным клубом полностью погашена, основания для банкротства отсутствуют, – заявил Ягодка.

Руководитель добавил, что налоговая служба уже попросила суд оставить без рассмотрения ранее направленное заявление о признании клуба банкротом.

Кроме того, «Иртыш» рассчитывает на получение субсидии от регионального министерства спорта. Клуб уже направил заявку на участие в отборе, результаты которого станут известны на этой неделе. Главным условием для получения финансирования являлось как раз полное отсутствие долгов по налогам.

Ранее Министерство спорта Омской области отказывало «Иртышу» в предоставлении бюджетных субсидий. Причиной отклонения заявки в протоколе отбора была указана задолженность клуба по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

В то же время господдержку получили гандбольный клуб «Скиф», которому выделили 33 млн рублей, и волейбольный клуб «Омичка», получивший 81 млн рублей. Отметим, что в омском футбольном клубе уже не первый месяц наблюдаются финансовые проблемы, а игроки неоднократно жаловались на задержки зарплаты.