Омск-информ
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·Спорт·Андрей Андреев

Омский футбольный «Иртыш» не платит своим игрокам

Клуб наказывают за это не впервые.
мяч

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявления игроков «Иртыша». Клуб обязали выплатить им зарплаты.

Клуб обязали рассчитаться с Булатом Садыковым, а также наказали штрафами за неисполнение решения от 26 августа, которым клубу поручили заплатить игрокам Владимиру Лешонку, Никите Жустьеву, Кириллу Сараеву, Азнауру Герюгову, Алексею Соловьеву, Данилу Казанцеву, Андрею Савину, Владиславу Янченко, Виталию Устинову. Не заплатил клуб также тренерам Владимиру Щербаку, Олегу Боброву, Олегу Митарову, Павлу Поршневу.

Отметим, что еще в августе команде запретили регистрировать новых игроков. Причиной стали долги по зарплатам.

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·Спорт·Андрей Андреев

Омский футбольный «Иртыш» не платит своим игрокам

Клуб наказывают за это не впервые.
мяч

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявления игроков «Иртыша». Клуб обязали выплатить им зарплаты.

Клуб обязали рассчитаться с Булатом Садыковым, а также наказали штрафами за неисполнение решения от 26 августа, которым клубу поручили заплатить игрокам Владимиру Лешонку, Никите Жустьеву, Кириллу Сараеву, Азнауру Герюгову, Алексею Соловьеву, Данилу Казанцеву, Андрею Савину, Владиславу Янченко, Виталию Устинову. Не заплатил клуб также тренерам Владимиру Щербаку, Олегу Боброву, Олегу Митарову, Павлу Поршневу.

Отметим, что еще в августе команде запретили регистрировать новых игроков. Причиной стали долги по зарплатам.

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Рубрика - Спорт