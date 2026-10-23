Буше раскрыл причины поражения «Авангарда» от «Нефтехимика»

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Вчера омский «Авангард» на домашнем льду проиграл нижнекамскому «Нефтехимику», хотя по ходу встречи дважды выходил вперед. Главный тренер «ястребов» Ги Буше после матча отметил, что поначалу его подопечные действовали мощно: активно прессинговали, много бросали и подолгу играли в чужой зоне. Однако пропущенная шайба придала гостям уверенности, и концовку первого периода омичи провели слабее. Во второй двадцатиминутке хозяева вернули контроль над игрой. Все три пропущенных гола, отметил тренер, стали следствием потерь шайбы и небрежных передач.

– В целом все три шайбы, которые мы сегодня пропустили, являлись результатом потери. Первый гол в наши ворота дал сопернику жизни, придал им энергии, и после того, как мы пропустили, мы немного начали колебаться, немного ушла уверенность, и заключительные десять минут первого отрезка провели не так хорошо. Но поговорили в раздевалке, и все прекрасно понимают, что если вы уверенный коллектив и команда, которая идет к большим целям, то вы должны быть способны быстро перезагрузиться. Так и получилось, – сказал Ги Буше.

Специалист подчеркнул, что менять тактический план по ходу встречи не требовалось – команда просто не выполнила установку на нужном уровне. Он также напомнил, что «Нефтехимик» недавно обыграл действующего чемпиона «Локомотив», так что соперник был известен своей силой. По мнению тренера, победа была в руках омичей, и именно поэтому поражение вышло особенно обидным.

Следующую игру «Авангард» проведет на выезде: в понедельник омичи встретятся с московским «Динамо».