Омск-информ
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·Спорт·Андрей Андреев

Буше раскрыл причины поражения «Авангарда» от «Нефтехимика»

Тренер «Авангарда» назвал обидным проигрыш «Нефтехимику».
Ги Буше

Вчера омский «Авангард» на домашнем льду проиграл нижнекамскому «Нефтехимику», хотя по ходу встречи дважды выходил вперед. Главный тренер «ястребов» Ги Буше после матча отметил, что поначалу его подопечные действовали мощно: активно прессинговали, много бросали и подолгу играли в чужой зоне. Однако пропущенная шайба придала гостям уверенности, и концовку первого периода омичи провели слабее. Во второй двадцатиминутке хозяева вернули контроль над игрой. Все три пропущенных гола, отметил тренер, стали следствием потерь шайбы и небрежных передач.

– В целом все три шайбы, которые мы сегодня пропустили, являлись результатом потери. Первый гол в наши ворота дал сопернику жизни, придал им энергии, и после того, как мы пропустили, мы немного начали колебаться, немного ушла уверенность, и заключительные десять минут первого отрезка провели не так хорошо. Но поговорили в раздевалке, и все прекрасно понимают, что если вы уверенный коллектив и команда, которая идет к большим целям, то вы должны быть способны быстро перезагрузиться. Так и получилось, – сказал Ги Буше.

Специалист подчеркнул, что менять тактический план по ходу встречи не требовалось – команда просто не выполнила установку на нужном уровне. Он также напомнил, что «Нефтехимик» недавно обыграл действующего чемпиона «Локомотив», так что соперник был известен своей силой. По мнению тренера, победа была в руках омичей, и именно поэтому поражение вышло особенно обидным.

Следующую игру «Авангард» проведет на выезде: в понедельник омичи встретятся с московским «Динамо».

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·Спорт·Андрей Андреев

Буше раскрыл причины поражения «Авангарда» от «Нефтехимика»

Тренер «Авангарда» назвал обидным проигрыш «Нефтехимику».
Ги Буше

Вчера омский «Авангард» на домашнем льду проиграл нижнекамскому «Нефтехимику», хотя по ходу встречи дважды выходил вперед. Главный тренер «ястребов» Ги Буше после матча отметил, что поначалу его подопечные действовали мощно: активно прессинговали, много бросали и подолгу играли в чужой зоне. Однако пропущенная шайба придала гостям уверенности, и концовку первого периода омичи провели слабее. Во второй двадцатиминутке хозяева вернули контроль над игрой. Все три пропущенных гола, отметил тренер, стали следствием потерь шайбы и небрежных передач.

– В целом все три шайбы, которые мы сегодня пропустили, являлись результатом потери. Первый гол в наши ворота дал сопернику жизни, придал им энергии, и после того, как мы пропустили, мы немного начали колебаться, немного ушла уверенность, и заключительные десять минут первого отрезка провели не так хорошо. Но поговорили в раздевалке, и все прекрасно понимают, что если вы уверенный коллектив и команда, которая идет к большим целям, то вы должны быть способны быстро перезагрузиться. Так и получилось, – сказал Ги Буше.

Специалист подчеркнул, что менять тактический план по ходу встречи не требовалось – команда просто не выполнила установку на нужном уровне. Он также напомнил, что «Нефтехимик» недавно обыграл действующего чемпиона «Локомотив», так что соперник был известен своей силой. По мнению тренера, победа была в руках омичей, и именно поэтому поражение вышло особенно обидным.

Следующую игру «Авангард» проведет на выезде: в понедельник омичи встретятся с московским «Динамо».

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Рубрика - Спорт