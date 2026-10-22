«Авангард» упустил преимущество и проиграл «Нефтехимику»

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Сегодня, 22 октября, завершился очередной матч регулярного чемпионата между «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра проходила на льду «G-Drive Арены» в Омске и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте первого периода благодаря точной атаке Василия Пономарева, однако спустя три минуты Андрей Белозеров восстановил равновесие на табло. Во втором игровом отрезке омичам вновь удалось выйти вперед: на пятой минуте шайбу в ворота гостей отправил Джошуа Ливо.

Заключительный период прошел под контролем нижнекамцев, которые сумели переломить ход встречи. На десятой минуте Максим Федотов сравнял счет, а на тринадцатой минуте Рафаэль Бикмуллин забил решающий гол, установив окончательный результат встречи.

Следующий матч «Авангарда» пройдет в понедельник, 26 октября. Омская команда сыграет в Москве против местного «Динамо».