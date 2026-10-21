С наступлением холодов омичи массово отправились штурмовать спортзалы

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С приходом осени жители Омской области начали активнее заботиться о своем здоровье и физической форме. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Услуги», сравнив показатели спроса в сентябре и августе 2026 года.

Абсолютным лидером по росту популярности у омичей стал пилатес – интерес к занятиям для укрепления осанки и мышц кора за месяц вырос в 2,3 раза. Второе место заняла растяжка, спрос на которую увеличился почти вдвое (+97 %). Также омичи стали чаще посещать фитнес-тренировки (+71 %) и йогу (+19 %).

По данным экспертов, разовое занятие пилатесом или йогой обходится в среднем в 800 рублей. Тренировка по растяжке стоит порядка 900 рублей, а за персональное занятие фитнесом омичам приходится отдавать около 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что совладелец омских фитнес-клубов «Флекс Джим» Игорь Чекмарев стал учредителем новой компании, которая будет специализироваться на продаже лекарств.