Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Магнит Комаров

Совладелец омских фитнес-клубов решил продавать лекарства

Не исключено, что новая компания будет заниматься спортивным питанием и специализированными препаратами.
Аптека лекарства

В Омске зарегистрирована новая компания – ООО «Фортуна», основным видом деятельности которой будет розничная продажа лекарств в специализированных магазинах.

Как сообщает портал «СуперОмск», учредителями фирмы стали три предпринимателя – Владимир Соколов, Валерия Соколова и Игорь Чекмарев. Последний известен как совладелец фитнес-центров «Флекс Джим».

Профиль новой организации пока не известен. Возможно, фирма будет заниматься продажей спортивного питания и специализированных препаратов для любителей здорового образа жизни.

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·Экономика/Бизнес·Магнит Комаров

Совладелец омских фитнес-клубов решил продавать лекарства

Не исключено, что новая компания будет заниматься спортивным питанием и специализированными препаратами.
Аптека лекарства

В Омске зарегистрирована новая компания – ООО «Фортуна», основным видом деятельности которой будет розничная продажа лекарств в специализированных магазинах.

Как сообщает портал «СуперОмск», учредителями фирмы стали три предпринимателя – Владимир Соколов, Валерия Соколова и Игорь Чекмарев. Последний известен как совладелец фитнес-центров «Флекс Джим».

Профиль новой организации пока не известен. Возможно, фирма будет заниматься продажей спортивного питания и специализированных препаратов для любителей здорового образа жизни.

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Рубрика - Экономика/Бизнес