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·Спорт·Мария Филимонова

Эксперт назвал условие для возможной отставки Буше из «Авангарда»

Сергей Савельев призвал руководство омичей дождаться возвращения лидеров команды.
Ги Буше

Бывший генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев оценил вероятность ухода Ги Буше с поста главного тренера «Авангарда». Эксперт считает, что руководству омской команды стоит дождаться возвращения всех ключевых игроков из лазарета перед принятием кардинальных решений.

В интервью порталу «Сила Спорта» Савельев отметил, что пока Буше дают шанс исправить ситуацию. Однако, если после возвращения лидеров игра «ястребов» глобально не изменится, генеральный менеджер клуба Алексей Сопин вместе с советом директоров примет наиболее оптимальное решение.

– Буше до сих пор дают работать. Надо ждать возвращения всех лидеров и смотреть, как команда будет выглядеть. Если глобально ничего не изменится, то Алексей Сопин, будучи достаточно грамотным специалистом, вместе с советом директоров примет наилучшее решение для клуба, – отметил Савельев.

На данный момент «Авангард» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 16 очков по итогам 15 проведенных матчей.

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Сергей Савельев призвал руководство омичей дождаться возвращения лидеров команды.
Ги Буше

Бывший генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев оценил вероятность ухода Ги Буше с поста главного тренера «Авангарда». Эксперт считает, что руководству омской команды стоит дождаться возвращения всех ключевых игроков из лазарета перед принятием кардинальных решений.

В интервью порталу «Сила Спорта» Савельев отметил, что пока Буше дают шанс исправить ситуацию. Однако, если после возвращения лидеров игра «ястребов» глобально не изменится, генеральный менеджер клуба Алексей Сопин вместе с советом директоров примет наиболее оптимальное решение.

– Буше до сих пор дают работать. Надо ждать возвращения всех лидеров и смотреть, как команда будет выглядеть. Если глобально ничего не изменится, то Алексей Сопин, будучи достаточно грамотным специалистом, вместе с советом директоров примет наилучшее решение для клуба, – отметил Савельев.

На данный момент «Авангард» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 16 очков по итогам 15 проведенных матчей.

6230
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Рубрика - Спорт