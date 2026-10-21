Эксперт назвал условие для возможной отставки Буше из «Авангарда»

Бывший генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев оценил вероятность ухода Ги Буше с поста главного тренера «Авангарда». Эксперт считает, что руководству омской команды стоит дождаться возвращения всех ключевых игроков из лазарета перед принятием кардинальных решений.
В интервью порталу «Сила Спорта» Савельев отметил, что пока Буше дают шанс исправить ситуацию. Однако, если после возвращения лидеров игра «ястребов» глобально не изменится, генеральный менеджер клуба Алексей Сопин вместе с советом директоров примет наиболее оптимальное решение.
– Буше до сих пор дают работать. Надо ждать возвращения всех лидеров и смотреть, как команда будет выглядеть. Если глобально ничего не изменится, то Алексей Сопин, будучи достаточно грамотным специалистом, вместе с советом директоров примет наилучшее решение для клуба, – отметил Савельев.
На данный момент «Авангард» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 16 очков по итогам 15 проведенных матчей.