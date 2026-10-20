Омск-информ
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·Спорт·Алексей Новиков

«Авангард» стремительно нашел замену тренеру, отвечавшему за большинство

Новым специалистом стал Федор Полищук.
Федор Полищук

Молодежная команда «Авангарда» пополнила тренерский штаб Федором Полищуком. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.

За игровую карьеру Полищук выступал за «Торпедо», «Металлург», СКА и «Барыс». В составе сборной Казахстана он выиграл зимние Азиатские игры в 2011 году, а двумя годами ранее стал чемпионом Казахстана вместе с усть-каменогорским «Торпедо».

После завершения игровой карьеры Полищук остался в хоккее и перешел на тренерскую работу. В системе «Барыса» он входил в тренерский штаб клуба, а также возглавлял «Номад», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана.

В декабре 2024 года специалист стал главным тренером «Кузнецких Медведей», выступающих в МХЛ. В 2026 году он вошел в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» на время розыгрыша Кубка Чемпиона России в ВХЛ.

Предположительно, в «Авангарде» Полищук будет отвечать за индивидуальную подготовку нападающих и игру в большинстве. Ранее эти направления курировал Денис Маскаленко, с которым клуб расстался накануне.

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·Спорт·Алексей Новиков

«Авангард» стремительно нашел замену тренеру, отвечавшему за большинство

Новым специалистом стал Федор Полищук.
Федор Полищук

Молодежная команда «Авангарда» пополнила тренерский штаб Федором Полищуком. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.

За игровую карьеру Полищук выступал за «Торпедо», «Металлург», СКА и «Барыс». В составе сборной Казахстана он выиграл зимние Азиатские игры в 2011 году, а двумя годами ранее стал чемпионом Казахстана вместе с усть-каменогорским «Торпедо».

После завершения игровой карьеры Полищук остался в хоккее и перешел на тренерскую работу. В системе «Барыса» он входил в тренерский штаб клуба, а также возглавлял «Номад», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана.

В декабре 2024 года специалист стал главным тренером «Кузнецких Медведей», выступающих в МХЛ. В 2026 году он вошел в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» на время розыгрыша Кубка Чемпиона России в ВХЛ.

Предположительно, в «Авангарде» Полищук будет отвечать за индивидуальную подготовку нападающих и игру в большинстве. Ранее эти направления курировал Денис Маскаленко, с которым клуб расстался накануне.

1902
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Рубрика - Спорт