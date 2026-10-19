Омск-информ
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·Спорт·Андрей Андреев

Гол игрока «Авангарда» попал в самый топчик КХЛ

Этот гол занял вторую строчку рейтинга.
Василий Пономарев

Гол Василия Пономарева стал вторым в ТОП-10 лучших шайб игровой недели КХЛ. Напомним, игрок «Авангарда» забил с передачи Константина Окулова.

Ранее форварды «Авангарда» Константин Окулов и Джошуа Ливо установили рекорды. В матче против «Сочи» Ливо забил сотый гол в КХЛ. А для Окулова матч с «Сочи» стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

1928

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·Спорт·Андрей Андреев

Гол игрока «Авангарда» попал в самый топчик КХЛ

Этот гол занял вторую строчку рейтинга.
Василий Пономарев

Гол Василия Пономарева стал вторым в ТОП-10 лучших шайб игровой недели КХЛ. Напомним, игрок «Авангарда» забил с передачи Константина Окулова.

Ранее форварды «Авангарда» Константин Окулов и Джошуа Ливо установили рекорды. В матче против «Сочи» Ливо забил сотый гол в КХЛ. А для Окулова матч с «Сочи» стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

1928
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Рубрика - Спорт