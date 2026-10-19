Буше анонсировал возвращение Волкова в состав «Авангарда»

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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после игры с челябинским «Трактором» раскрыл подробности восстановления травмированных лидеров. Наставник «ястребов» рассказал, когда болельщики смогут увидеть в деле нападающих Александра Волкова, Николая Прохоркина и Седрика Пакетта.

Ближе всех к возвращению оказался Александр Волков. По словам Буше, он может выйти на лед уже в одном из ближайших матчей.

– Волков уже сам хочет сыграть в следующем матче. Сейчас вопрос исключительно медицинский. По физической форме он уже близок, достаточно тренировался. На следующем занятии сможет работать без желтой майки, то есть ему уже разрешают полноценный контакт. Дальше посмотрим на реакцию организма. Он очень хочет играть, но была серьезная операция, поэтому должны действовать разумно и соблюдать медицинские сроки. Его возвращение уже совсем близко. Думаю, речь идет об одном из ближайших матчей, – заявил Ги Буше.

При этом тренер омской команды призвал болельщиков сохранять реалистичные ожидания. Наставник подчеркнул, что форварду потребуется время на адаптацию, так как хоккей – слишком быстрый вид спорта, чтобы мгновенно вернуть скорость решений и работу ног.

Возвращение же остальных звезд затягивается. Восстановление Николая Прохоркина откладывается, а новичок «ястребов» Седрик Пакетт пока не готов выходить на лед.

– Он перенес операцию на спине, необходимо заново укреплять мышцы корпуса и восстанавливаться после серьезного вмешательства, – пояснил главный тренер.

По оценке Ги Буше, Седрик Пакетт вернется в строй последним, а полностью укомплектованный состав «Авангарда» болельщики смогут увидеть ориентировочно к середине ноября.