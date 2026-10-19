Омск-информ
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·Спорт·Мария Филимонова

«Авангард» расстался с помощником главного тренера молодежки

Контракт с Денисом Маскаленко расторгли по соглашению сторон.
Денис Маскаленко

В тренерском штабе «Омских Ястребов» произошли кадровые изменения. Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с помощником главного тренера молодежной команды Денисом Маскаленко по соглашению сторон.

– Денис Владимирович, благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении.

Прошлый сезон Денис Маскаленко провел в Академии «Авангарда», где возглавлял юношескую команду U18 и привел «ястребов» к золотым медалям первенства Юниорской хоккейной лиги.

В текущем сезоне специалиста привлекли к работе с молодежной командой «Омские Ястребы». В штабе он отвечал за индивидуальную подготовку нападающих и постановку игры в большинстве.

До перехода в систему «Авангарда» воспитанник новосибирского хоккея работал с юниорами Новосибирска и Ханты-Мансийска, а в сезоне-2024/2025 занимал пост главного тренера «Сибирских Снайперов».

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·Спорт·Мария Филимонова

«Авангард» расстался с помощником главного тренера молодежки

Контракт с Денисом Маскаленко расторгли по соглашению сторон.
Денис Маскаленко

В тренерском штабе «Омских Ястребов» произошли кадровые изменения. Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с помощником главного тренера молодежной команды Денисом Маскаленко по соглашению сторон.

– Денис Владимирович, благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении.

Прошлый сезон Денис Маскаленко провел в Академии «Авангарда», где возглавлял юношескую команду U18 и привел «ястребов» к золотым медалям первенства Юниорской хоккейной лиги.

В текущем сезоне специалиста привлекли к работе с молодежной командой «Омские Ястребы». В штабе он отвечал за индивидуальную подготовку нападающих и постановку игры в большинстве.

До перехода в систему «Авангарда» воспитанник новосибирского хоккея работал с юниорами Новосибирска и Ханты-Мансийска, а в сезоне-2024/2025 занимал пост главного тренера «Сибирских Снайперов».

1074
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Рубрика - Спорт