«Сами себе усложнили задачу»: Ги Буше объяснил «валидольную» победу «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» считает, что команда могла забросить и больше шайб.

Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему победа над «Трактором» далась команде с таким большим трудом. По его словам, омичи столкнулись с серьезным соперником. Об этом наставник заявил на сегодняшней послематчевой пресс-конференции.

Болельщики называют такие игры «валидольными».

– Мы знали, что этого противника будет сложно обыграть. Мы понимали, что нам будет противостоять трудолюбивый коллектив. Матч получился очень плотным. Мы могли забивать и не раз, но не получилось, – сказал Буше. – В итоге мы сумели забросить в большинстве, и это не может не радовать. Мы себе усложнили ситуацию, нахватав удалений. Все эти моменты нужно почистить. Считаю, что в плане атмосферы матч был самым лучшим за весь сезон. Поддержка была невероятная. Будем продолжать наращивать темп и усиливаться.

Наставник омичей считает, что Майкл Маклауд, Егор Афанасьев и Константин Окулов постепенно наращивают кондиции после травм.

– Теперь наша задача – собрать третье и четвертое звенья. Мы будем пробовать разные варианты, – подчеркнул Буше.

Отметим, что «ястребы» одолели «Трактор» по буллитам со счетом 2:1.