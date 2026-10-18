Не в «Авангард»: с тренером «Магнитки» Разиным официально расторгли контракт

Эксцентричный наставник уходит по соглашению сторон.

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Отстраненный от работы с «Металлургом» главный тренер Андрей Разин официально покидает клуб. Об этом сообщили в пресс-службе «Магнитки».

– Хоккейный клуб «Металлург» и главный тренер Андрей Владимирович Разин прекращают сотрудничество, – говорится в телеграм-канале клуба.

По словам директора ХК «Металлург» Алексея Жлоба, руководство «Металлурга» и Андрей Разин достигли договоренности о прекращении совместной работы.

– Андрей Владимирович покидает пост главного тренера нашей команды по соглашению сторон, – подчеркнул Жлоб.

Ранее сообщалось, что на Разина претендовал «Авангард». Но руководство «Магнитки» заявило, что отпустит его только в команду Западной конференции КХЛ. На тренера нацелился СКА.

Причиной столь радикального решения стали резкие заявления Разина. Тогда наставник «Металлурга» сказал, что капитан команды Егор Яковлев, пропустивший четыре встречи из семи на старте сезона, не попадает в состав по спортивному принципу.

Кроме того, Разин отметил, что ему безразлично, хороший ли он тренер для экс-форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, и добавил, что не собирается «дуть в жопу». Позднее руководство клуба применило к коучу дисциплинарные меры.