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·Спорт·Магнит Комаров

«Не управляет командой»: олимпийский чемпион жестко прошелся по Буше

По словам Виталия Давыдова, канадский тренер много кричит на скамейке, но это признак слабости.
Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не управляет командой, заявил трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов. Омичи, несмотря на мощный состав, занимают только девятое место в Восточной конференции КХЛ.

– Когда тренер много кричит на лавочке, это говорит о том, что команда его не слышит. Такая ситуация всю осень – в «Авангарде». Буше неплохо сработал в прошлом сезоне, хотя умудрился отдать выигранный полуфинал «Локомотиву». Но в этом чемпионате мне кажется, что Буше командой не управляет. Посмотрим, что там будет дальше, – сказал Давыдов.

Сегодня появилась информация, что руководство «Авангарда» вело переговоры с отстраненным от работы главным тренером магнитогорского «Металлурга» Андреем Разиным. Он мог заменить Ги Буше, но уральский клуб не отпустил специалиста к прямому конкуренту.

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·Спорт·Магнит Комаров

«Не управляет командой»: олимпийский чемпион жестко прошелся по Буше

По словам Виталия Давыдова, канадский тренер много кричит на скамейке, но это признак слабости.
Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не управляет командой, заявил трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов. Омичи, несмотря на мощный состав, занимают только девятое место в Восточной конференции КХЛ.

– Когда тренер много кричит на лавочке, это говорит о том, что команда его не слышит. Такая ситуация всю осень – в «Авангарде». Буше неплохо сработал в прошлом сезоне, хотя умудрился отдать выигранный полуфинал «Локомотиву». Но в этом чемпионате мне кажется, что Буше командой не управляет. Посмотрим, что там будет дальше, – сказал Давыдов.

Сегодня появилась информация, что руководство «Авангарда» вело переговоры с отстраненным от работы главным тренером магнитогорского «Металлурга» Андреем Разиным. Он мог заменить Ги Буше, но уральский клуб не отпустил специалиста к прямому конкуренту.

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Рубрика - Спорт