«Авангард» хотел подписать отстраненного тренера «Магнитки» Разина

Переход специалиста в стан прямого конкурента заблокировало руководство магнитогорского клуба.

Фото: vksport.vkvideo.ru

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, отстраненный от работы с командой, мог возглавить омский «Авангард», сообщает «Mash на спорте». По данным издания, его переход в стан «ястребов» заблокировало руководство уральского клуба.

– Андрея Разина хотел подписать «Авангард», но руководство «Металлурга» заявило, что отпустит его только в команду на Западе. На тренера нацелился СКА; помимо него, рассматривают и кандидатуру Романа Ротенберга, – говорится в сообщении.

Магнитогорцы хотят пригласить иностранного тренера, но пока не нашли подходящего кандидата. В связи с этим уральцы решили на время оставить нынешний тренерский штаб. Пока Разин отстранен от работы, и.о. главного тренера «Металлурга» является его помощник Владимир Воробьев.

Зарплата Андрея Разина, по неофициальным данным, составляет 150 млн рублей. Примерно столько же платят главному тренеру «Авангарда» Ги Буше. Магнитогорский «Металлург» с 22 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ, «Авангард» имеет 14 очков и располагается на 9-м месте.